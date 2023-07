EI SAANUDKI OMA BURKSI? McDonald’s: meil on kahju, et ei suutnud parimat toitu ja teenindust pakkuda

Õhtuleht kirjutas 21. juulil, kuidas jäävad teenindajad suurürituste ajal hätta ning rügavad mitme inimese eest. Probleem on selles, et ettevõtjad ei võta ürituste ajal vahetusse rohkem töötajaid – miks peaks rohkem maksma, kui need kaks või kolm ajavad asja ära?