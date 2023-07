Kõlvart: bussiliin nr 5 jätkab endisel marsruudil

Teisipäeval Pirita linnaosa kogukonna esindajatega kohtunud linnapea Mihhail Kõlvart möönis, et bussiiliini nr 5 kavandatud muudatused on põhjustanud teravat vastukaja kohalikult kogukonnalt ning kompromisslahendust, mis ühteaegu teeniks seatud eesmärki ning vastaks kohalike elanike soovidele, ei õnnestunud leida. „Arutati erinevaid variante, kuid võttes arvesse piirkonda jääva hariduslike erivajadustega laste kooli ja nende õpilaste vajadusi ning Pirita-Kose piirkonna elanike soove, siis on mõistlik jätta bussiliin senisel marsruudil sõitma,“ tõdes Kõlvart. „Seega, pärast täiendavaid arutelusid linna transpordi valdkonna juhtidega ning võttes arvesse Pirita linnaosa vanema Kaido Saarniidu seisukohta, oleme otsustanud jätta bussiliini nr 5 alates 1. augustist muutmata ja liin jätkab Männiku-Metsakooli marsruudil.“

„Pirita-Kose kogukond on siiralt tänulik , et Tallinna Linnavalitsus kaasas operatiivselt kohalikke elanikke, et üksikasjalikult läbi vaadata bussiliini nr.5 teekond. Liikuvuse strateegilise planeerimise aluseks peabki olema linnaplaneerijate koostöö kogukondadega,“ ütles kogukonna aktivist Mihkel Tüür.



Samas tõdes linnapea, et Tallinna ühistranspordivõrk vajab uuendamist ning 1. augustist rakenduvad bussiliinide muudatused on osa sellest suuremast plaanist. „Kõigi nende ümberkorralduste eesmärgiks on luua linlastele ja reisijatele täiendavad ja mugavamad võimalused linnas liikumiseks. Sellest lähtuvalt luuakse rohkem näiteks Kesklinna läbivaid bussiliine, millega tekib võimalus sõita ühest linnaosast teise. Ühtlasi tuuakse ühistransport nendele Kesklinna magistraalidele, kus seda seni eriti ei olnud,“ selgitas Kõlvart. „Kahtlemata vajavad kõik muudatused sõitjatelt ka ümber harjumist, muu hulgas uute liininumbrite meelespidamist ja peatuste asukoha muutusi, mis on esialgu ebamugav. Ent muudatustega kohanemiseks on vaja aega, alles seejärel saab anda neile hinnangu.“