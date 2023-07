JÄRJEKORDNE PAANIKA! „Otsisin mitu kuud kontserdipileteid ja kõik üksteise järel olid pettus!“

„Ainult eestlaste käest ostaks, kuigi neid ei usalda ka enam. Korraldaja ei soovita kelleltki pileteid osta. On ka neid, kes on piletid saanud 80 euroga ja müüvad edasi ulmehindadega. Ma poleks uskunud, et üks kontsert võib sellise teema tekitada!“ räägib naine, kes on proovinud osta The Weekndi kontserdile pileteid järelturult.