SEISUKOHT | Agressiivsed kliimaprotestijad – trotsi tekitades ei keskendu keegi maailmapäästmisele

Kujutage ette, et te olete veokiga sõites oma tavapärast tööpäeva tegemas. Ühel hetkel näete tee peal plakatitega istuvaid noorukeid ja teie liikumine on totaalselt takistatud. Need on kliimaprotestijad, kes on ennast sinna streikima sättinud. Mõned on isegi käed tee külge liiminud. Just nii on juhtunud mitmes suuremas linnas üle Euroopa.