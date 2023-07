KUI JUHT EI SAA JUHTIDA | Anneli Lahe: mikromanageerimine ja usaldamatus on sage põhjus, miks talendid lahkuvad

Ilmselt on kõigile teada ütlus, et inimesed tulevad tööle tööandja pärast ja lahkuvad otsese juhi tõttu. Aga mis siis, kui lahkujaks osutub otsene juht ise? Selline olukord tekitab sageli segadust ja küsimusi. Kuidas on võimalik, et tõeliselt kompetentsed ja juhtivatel kohtadel olevad inimesed otsustavad ettevõttest lahkuda? Kas seal on midagi põhjapanevalt valesti?