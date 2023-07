SMUULI PUNALIPP | Kalev Stoicescu: ENSV lipu heiskamine on äärmuspartei poliitikaga kooskõlas läbimõeldud provokatsioon

EKRE meelsus on päris selge, kui meenutada lippudega seotud lugusid viimastel aastatel. EKREIKE valitsemise ajal (2019) riigikogu spiikriks saanud Henn Põlluaaas viskas ühe esimese asjana välja riigikogust Euroopa Liidu lipu. EKRE´l pole midagi Euroopa Liidu raha vastu, mida toonitas ka toonane rahandusminister - oleks seda ainult rohkem, kuid kollaste tähtedega sinine lipp mõjub ekrelastele nagu punane rätik härjale. Vaevalt, et asi on lipu kujunduses. Pigem selle tähenduses ehk läänelikes liberaalsetes väärtustes, mida ta sümboliseerib.