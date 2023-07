OTSEBLOGI | Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov: vasturünnak on graafikust maas

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa poolt okupeeritud Krimmi ja seda Venemaa mandriosaga ühendava Kertši silla pihta, tunnistades samas, et Ukraina vasturünnak on graafikust maas. Samas kinnitas ta, et see kulgeb endiselt plaanipäraselt.