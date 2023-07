Riigikogulasega seotud saun tõi uurimise

Tarmo Tammega seotud MTÜ-l Käsmu Majaka Sadam oli Postimehe teatel 17. juulini aega, et esitada keskkonnaametile sauna piiranguvööndisse ülespanekuga seotud dokumentatsioon. MTÜ Käsmu Majaka Sadam esindaja esitas keskkonnaametile dokumendid, edasise tegevuskava kohta. Hetkel on haldusmenetlus pooleli ning selle raames toimub täpsemate asjaolude väljaselgitamine, lausus ameti pressiesindaja Indrek Hirs Õhtulehele. Haldusmenetluse käigus võib amet teha ka ettekirjutuse, mis võib tähendada sauna piiranguvööndist eemaldamist. Instagramis avaldatud videost on näha, et Tamm võõrustas oma saunas näiteks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo nõunikku ja Eesti 200 juhatuse liiget Aleksei Jašinit ning samas saunaliste seltskonnas oli ka Eesti 200 liige riigikogulane Hendrik Terras. kirjutas Postimees.