Punalipu heiskamine Smuuli kuju juures: politsei uurib riigikogulase tegevust

Menetlust on alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis puudutab keelatud sümboolikat ning mille eest süüdi tunnistamisel võib oodata trahv, „Seaduses ei ole välja toodud konkreetset keelatud sümbolite loetelu,” selgitas Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater Õhtulehele. „Oluline on ka kontekst kus, kuidas ja mis eesmärgil seda lippu kasutati. Need täpsemad asjaolud selgitamegi välja alustatud menetluse käigus.“ Jaak Valge teatas Facebookis, et kogu aktsioon oli mõeldud selleks, et saada meedia tähelepanu. Valge tahab saavutada Juhan Smuuli bareljeefi kõrvaldamist. „Arvan, et stalinisti ja küüditaja bareljeefi kõrvaldamist võiksid soovida kõik Eesti inimesed, maailmavaatest sõltumata,“ kirjutas ta.

Teist, lipu heisanud meest pole politsei kindlaks veel teinud. Kõigil, kes tunnevad fotodel oleva mehe ära, palub politsei teada anda telefonil 58871437.