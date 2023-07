Kohtuasi roosa tahvelarvuti pärast: Ester Karuse ja valla vaidluses võib tulla kompromiss

Valga vald esitas endise vallavanema, praeguse riigikogulase Ester Karuse suhtes kohtusse hagi, mis puudutab pärast umbusaldamist tema kasutusse jäänud roosa Ipadi kasutamist, summas 1350 eurot. 2021. aasta 26. aprillil avaldati vallavanem Ester Karusele umbusaldust. Järgmisel päeval tulnuks tal vallale enda kasutuses olnud vara tagastada. „Ester Karuse jättis vallale tagasi andmata 29.12.2020 ostetud roosa tahvelarvuti, mille soetushind oli 819 eurot,“ ütles vallavanem Monika Rogenbaum Õhtulehele. Tahvelarvuti koos lisatarvikutega tagastati vallale mullu 14. juunil, seejuures tagastas vara vallale Ester Karuse vastu algatatud kriminaalasja raames PPA. Vald esitas Karusele nõude vara ebaseaduslikust kasutamisest saadud kasutuseeliste hüvitamiseks summas 1000 eurot, millele Karuse vallavanema sõnul ei vastanud ja nüüd arutab hagi kohus.

Ester Karuse esindaja, vandeadvokaat Silver Reinsaar sõnas, et lõviosa sellest ajast oli kõnealune Ipad vallas avaliku korra kaitseks abipolitseinike kasutuses. „Hiljem politsei seda avaliku korra kaitseks enam ei kasutanud, vaid hoidis seda asitõendite laos. Ester Karuse Ipadi sel ajal ei kasutanud,“ rääkis ta. „Selle aja eest Ester Karuselt midagi nõuda on meie meelest vale ja ekslik,“ lisas Reinsaar. Augustisse plaanitud kohtuistung Tartu maakohtus on lükkunud septembrikuusse. „Kompromissi variant on alati olemas, kui pooled selleni jõuavad. Arvan, et ka selles asjas on selleks vast võimalust, aga meie meelest ei ole Ester Karuselt normaalne nõuda tasu vähemasti aja eest, mil iPad oli otstarbekohaselt antud politsei valdusesse ning abipolitseinikel oli seda vallas turvalisuse tagamiseks võimalik kasutada,” usub Reinsaar.