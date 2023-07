SÕJAKOKKUVÕTE | Moskvas vihisesid jälle droonid

Ukraina luure tunnistas droonid omaks. Üks droon tabas Moskvas Lihhatšovi prospektil ärikeskust. Kannatada said kõrghoone ülemised korrused. Ka leiti Komsomolski prospektilt droonipuru ja tänav pandi mõneks ajaks kinni. Hetkel pole teada, kas kahjustused tekkisid selle tõttu, et droonid tabasid sihtmärki, või oli tegemist nende alla tulistamisest tekkinud purustustega. Kaitseministeerium asub igatahes ühe tabamuskoha lähedal.

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva taas Ukraina sadamalinna Odessat, hävis teraviljahoidla ja neli inimest said vigastada. Pühapäeva varahommikul toimunud rünnakus hukkus vähemalt üks ja sai haavata 22 inimest, neist neli last. Rünnak kahjustas tõsiselt ka ajaloolist Issandamuutmise katedraali. Odessat on korduvalt rünnatud pärast seda, kui Moskva eelmisel nädalal Ukraina teravilja eksporti lubavast lepingust välja astus.