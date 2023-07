Konkurentsiamet andis loa Maag Grupi ja HKScani koondumiseks

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist Eestis lihatoodete tootmise ja müügi turul väga tugevat positsiooni omavate ettevõtjatega, kes pakuvad laia valikut lihatooteid ja kel on tuntud kaubamärgid, edastas konkurentsiamet pressiteates. „AS Maag Grupp ja AS HKScan Estonia tegelevad mõlemad lihatoodete tootmisega, AS Maag Grupp turustab oma tooteid Rannamõisa ja Rannarootsi kaubamärgi all, ASile HKScan Estonia kuuluvad kaubamärgid Tallegg ja Rakvere,“ ütles Pärn-Lee.

Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et ASi Maag Grupp ja ASi HKScan Estonia koondumine oleks oluliselt kahjustanud konkurentsi valge värske liha ja töödeldud lihatoodete tootmise ja müügi kaubaturgudel. Ent konkurentsiseaduse kohaselt võib konkurentsiamet anda koondumiseks loa, kui koondumise osalised võtavad konkurentsi kahjustumise vältimiseks endale kohustused. AS Maag Grupp tegi ettepaneku kohustuste võtmiseks.

„Maagist on saanud juhtiv regionaalne toiduainetetööstuse kontsern,“ sõnas Haavamäe. „Välismaised liha- ja piimatööstused on sisenenud väga jõuliselt Eesti turule. Maagi tehing on eestimaise kapitali vastuseis välismaisele konkurentsile ning aitab kindlustada Eesti sõltumatut toidujulgeolekut, mis on viimasel paaril aastal muutunud teoreetilisest teemast väga oluliseks sisuliseks teemaks. Eesti lihatoodangu osakaal Baltimaade turul on täna vaid 18% ning linnulihaturul 13%, mistõttu vaatame oma koduturuna mitte ainult Eestit, vaid kõiki Balti riike. Maag on 100% Eesti kapitalil põhinev Eesti omanikega ettevõte, mis tagab ettevõtte püsiva huvi Eesti turu vastu.“