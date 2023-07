JUHTKIRI | Kontrollida, kontrollida jah?! Valitsuse plaan keelustada registreerimata SIM-kaardid soodustab musta turu tegevust

On hämmastav, kuidas praegune, end uhkelt üle aegade liberaalseimaks pidav valitsus laseb kabinettides sündida eelnõudel, millel on sügavad antidemokraatlikud varjud. Alles äsja käidi välja plaan hakata mõõtma maad kiiruskaamerate vahel, mis lubab salvestada autonumbreid ja jälgida sõidusuunda. Või siis küll kiiresti maha vaikitud jutt sellest, kuidas tuleks riiklikult teha uudistesaadete allikatele faktikontrolli. Nüüd siis on taaselustatud paari aasta tagune idee keelustada registreerimata SIM-kaardid.