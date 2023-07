PLANEET PÕLEB KASUMI NIMEL | Johanna Maria Tõugu: miks on rongipilet lendamisest kallim? Põhjuseks keskkonnavaenulik poliitika

Suvisel puhkuste ajal on paljudel plaanis reisida, olgu see kodu- või välismaal. Ilmselt on nii mõnigi reisija tähele pannud, et valik rongi või muu maismaa transpordivahendi kasuks võib olla hoopis kallim kui soetada lennupilet. Selline olukord ei ole tekkinud juhuslikult, vaid on poliitiliste valikute tulemus.