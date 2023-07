Maja vajumise esmased märgid ja kulukad tagajärjed: kuidas kaitsta oma vara ja investeeringut

Foto : sergeizjuganov.com

Ta lisab, et eramaja kliendid toovad tavaliselt meie tehnoloogia positiivse küljena välja selle, et kogu töö käib elutegevust häirimata. Inimesed ei pea mööblit välja kolima ega ise nädalateks või kuudeks teist elamispinda otsima – nende põrandad saavad loodi ning vundamendi vajumine peatatud 1-2 päeva jooksul, olenevalt töö mahust. Samasugune tagasiside tuleb ka ettevõtjatelt, kelle hoonete vundamenti on URETEK Baltic aidanud stabiliseerida. „Muul meetodil ei saagi pinnase vajumise probleemi nii valutult ja kiiresti igapäevaseid rahavooge peatamata lahendada. Tavameetodina peaks alustama ruumide tühjendamisest, seejärel tegelema betoonpõrandate lõhkumise ja ülesvõtmisega, tihendama pinnase ning valama uue põranda,“ selgitab Jakubovitš. „See töö võib võtta aega 1-2 kuud ning tähendab kolimist, tolmu ning loomulikult raha- ja ajakulu. Kellel on aega nii kaua oodata?“

Laboritingimustes on tõestatud, et geopolümeeride eluiga on vähemalt 100 aastat, seega on tegemist kauakestva ja stabiilse lahendusega. Kasutatavad geopolümeervaigud on kahekomponentsed, vetthülgavad ning paisuvad pinnases. Kui kuni 4-meetrine pinnaseparandus on URETEK Baltic meeskonna jaoks tavapärane, siis praktikas on tulnud ette ka spetsiifilisemat, kuni 10-meetri sügavusel asuva pinnase tihendamist.