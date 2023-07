LÕPP JUUKSURIGA SÕBRANNATAMISELE! Afgaani iluärinaised peavad uksed sulgema

Afganistani valitsev Talibani rühmitus andis käsu, et iluteenuste pakkumine on keelatud. See tähendab, et lähinädalail peavad uksed sulgema kõik ripsme- ja küünetehnikud, kosmeetikud, meigikunstnikud, naistejuuksurid jt – või siis tegelema edasi põranda all, karmi karistuse hirmus.