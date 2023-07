ETTEVAATUST, KREMLI PRILLID | Politoloog Karmo Tüür: 3 märki, et ega sina ise kogemata näe maailma läbi Venemaa prillide

Ründamine on suhteliselt lihtne asi – lükkad tankikolonnile hääled sisse ja sõidad naabri piiripostid pikali, kuulutades välja ... ei, mitte sõja. Sõjana ja agressioonina tundub see teistele. Sinul on aga prillid, mäletad, need Kremli-kujulised. Paned need ette ja tundub et ongi tegu sõjalise erioperatsiooniga. No päriselt, selge plaaniga ja puha.