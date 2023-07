LEEGID VÕTAVAD VÕIMUST: Kreekas Rhodosel lõõmav kahjutuli on levinud järgmistele saartele. Tuhanded peavad evakueeruma

Evia saare neljast lõunapoolsest külast tuleb kohalikel evakueeruda Karistose linna. Ühe evakueeritud küla läheduses käinud Kesk-Kreeka piirkonna asekuberner Giorgos Kelaiditis ütles, et olukord on seal keeruline. „Tuli võib olla kahe kilomeetri kaugusel, kuid tuul on tugev, suits paks ja õhku on raske hingata.“