LUKAŠENKA LOOBIB TÜHJE SÕNU? Julgeolekuekspert Rainer Saks: palgasõdurid ei taha surma saada, Poolat nad ei ründa

Valgevene liider Aljaksandr Lukašenka ütles kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et tema riigis viibivad Wagneri sõdurid tahavad rünnata Poolat. „Tõenäosus, et see juhtub, on olematu,“ arvab julgeolekuekspert Rainer Saks.