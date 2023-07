Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid

Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute õigusrikkumiste toimepanemist. Selleks on oluline säilitada vanglas viibija perekondlikud ja muud sotsiaalsed suhted, toetada neid tööturuteenustele jõudmisel ja tööotsingutel ning suunata vajalike teenusteni.

Teenuse saamise peamine sihtgrupp on tähtaegselt vanglast vabanejad, sest nende retsidiivsus on võrreldes teiste vabanejatega kõrgem. Lisaks on võimalik pakkuda tugiisikuteenust ka ennetähtaegselt vabanejatele, kelle puhul võib tugiisiku olemasolu olla ühiskonda naasmisel toeks.