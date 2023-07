OTSEBLOGI | Vene rakett tabas Odessas õigeusu kirikut

Donetski oblasti idaosas hukkusid Venemaa mürsulöökides 10aastane poiss ja tema 16aastane õde. Piirkonna kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles, et nad olid olnud oma kodu hoovis Družbas, umbes 20 kilomeetri kaugusel Bahmutist, kui seda tabas mürsk. Kõrõlenko väitis, et eakas naine viidi haiglasse pärast samas rünnakus haavata saamist.

Vene uurijad pidasid kinni tuntud Vene natsionalisti ja endise föderaalse julgeolekuteenistuse ohvitseri Igor Girkini , teatas tema abikaasa. Girkin, keda tuntakse ka Igor Strelkovina, aitas Venemaal 2014. aastal annekteerida Krimmi ja seejärel organiseerida Ida-Ukrainas venemeelseid relvarühmitusi. Ta ütles selle aasta alguses, et astub poliitikasse ja on olnud president Vladimir Putini suhtes üha kriitilisem.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tagandas Vadõm Prõstaiko riigi suursaadiku kohalt Ühendkuningriigis. Prõstaiko töötas Ukraina suursaadikuna Londonis alates 20. juulist 2020. Presidendi korraldus ütleb ka, et Prõstaiko eemaldati Ukraina esindaja kohalt Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis. Vallandamise põhjust ei öeldud, kuid Vadõm Prõstaiko kritiseeris president Volodõmõr Zelenskõid intervjuus Sky Newsile mõni päev varem. Diplomaatiline allikas kinnitas, et vallandamise põhjus peitub just selles.