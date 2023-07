FOTOD | Tallinna Harju tänava hoone külge Eesti NSV lipu üks paigaldajatest oli riigikogulane Jaak Valge. "Performance oli meedia tähelepanu võitmiseks."

Täna avaldas Jaak Valge Facebookis, et kogu aktsioon oli mõeldud selleks, et saada meediatähelepanu ja see tal õnnestus. Nimelt tahab Valge saavutada Juhan Smuuli bareljeefi kõrvaldamist. „Arvan, et stalinisti ja küüditaja bareljeefi kõrvaldamist võiksid soovida kõik Eesti inimesed, maailmavaatest sõltumata,“ kirjutab ta.