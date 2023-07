Tanel Kiik avaldas oma toetajad, kes kandideerivad Keskerakonna juhatusse. Nimekirjas ka skandaalne eksminister

„Mind toetavad Keskerakonna juhatuse kandidaadid on ennast tõestanud nii üleriigilises kui kohalikus poliitikas ning panustanud märkimisväärselt Keskerakonna arengusse. Nende seas on nii mitmekordseid ministreid, teenekaid Riigikogu liikmeid kui tugevaid omavalitsusjuhte. Olen eriti tänulik, et minu meeskonnas on ka praegune erakonna esimees, endine peaminister Jüri Ratas,“ rõhutas Kiik.