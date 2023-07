Kurekuju ehmatas Saaremaa autojuhte, transpordiamet käskis selle eemaldada

Nimelt oli kurvi peale tee äärde paigaldatud plastikust valge toonekure kujutis, mis nägi välja väga realistlik. See ehmatab igat autojuhti, kes esmakordselt sealt möödub- kuna tegemist on kurviga, võib tekitada liiklusohtlike olukordi, seisis netirakenduse kaudu pöördumises maanteeameti poole. Pöördumises küsiti, kas oleks võimalik kurekujutis tee äärest eemaldada. Maanteeameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla selgitas, et koheselt pärast info saamist juuni lõpus võeti ühendust kinnistu omanikuga ja selgitati kaasnevaid võimalikke ohte. Selle tulemusel viis omanik kurekujutise tee äärest kaugemale oma hoovi, kus see tänaseni seisab.„Seega on probleem lahendatud ja liiklusohtlikke olukordi enam ei põhjusta,” lausus Vaidla Õhtulehele.