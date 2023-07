Kohtumäärus jõustus: allmaailmaliidri tapja saab vabadusse

Viru maakohtust öeldi, et kohtumäärus on jõustunud. Ta peab aasta otsa kandma elektroonilist jalavõru. Kohtumäärusega määratakse Juri Vorobeile katseaeg ning ta allutatakse selle aja jooksul käitumiskontrollile – tähtajaga kaks aastat. Ta on kohustatud sel ajal järgimakontrollnõudeid.Viru vangla ei toetanud Vorobei tingimisi ennetähtaegset vabastamist, kuid riigiprokurör tõi välja, et vangla iseloomustuses toodu ei haaku kuriteo toimepanemise asjaoludega. Ta leidis samuti, et kinnipeetav osutas süüteo avastamise puhul kaasabi ning kahetses toimepandut puhtsüdamlikult.