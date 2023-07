SÕJAKOKKUVÕTE | Sõjablogija Girkin võeti Moskvas vahi alla

Pidevalt võimsamat löögirusikat nõudnud ja isegi Vladimir Putini suhtes kriitiline olnud Girkin on nähtavasti Kremlile nüüdseks küllalt tüütuks muutunud, et tal suu kinni panna. Tema sidemete ning tausta tõttu pidasid paljud endist FSB agenti puutumatuks, kirjutab Reuters. Mais teatas Girkin, et ta lõi koos mõttekaaslastega vihaste patriootide klubi, mille eesmärk oli tema sõnul päästa Venemaa sisemiste rahutuste ohust, mida õhutavad läbikukkumised Ukrainas. Kui temalt toona küsiti, kas ta ei pea veidi naiivseks poliitilise liikumise algatamist ilma Kremli heakskiiduta, vastas sõjablogija: „Loodetavasti ei kutsu te mind naiivseks inimeseks.“ Girkini vahistamisest andis teada tema abikaasa Miroslava, kelle sõnul esitasid võimud mehele süüdistuse äärmusluses.