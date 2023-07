„TAHAN AINULT OMA POEGA TAGASI!“ Põhja-Koreasse putkanud USA sõdurist pole endiselt midagi teada

Teisipäeval põgenes reamees Travis King (pildil) kahte Koread eraldavast demilitariseeritud tsoonist naerulaginal Põhja-Korea poolele. Seni ei mõista keegi täpselt, miks ta seda tegi ja mis temast sai. Kõige veidram on aga see, et Põhja-Korea propagandamasin on ise nagu kult rukkis.