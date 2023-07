Arhiivide suurmees: pea kõik arhiivitöötajad on Aadu Musta õpilased

Kuigi Aadu Must on laiemale avalikkusele tuntud peamiselt poliitika kaudu, andis ta tulevaste põlvede jaoks ilmselt suurema panuse arhiivinduse õppejõuna ja Eesti ajaloo uurijana. Tänu tema paljudele reisidele Venemaa ja Siberi arhiividesse on meieni jõudnud eri aegadel ja põhjustel Venemaale sattunud eestlaste lood.