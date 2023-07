Tervisekassa plaanib kolida väiksemale pinnale

„Praeguse pinnaga on arendajal omad plaanid ja lisaks eelistavad paljud töötajad paindlikke kaugtöölahendusi, mistõttu on olemasolev pind meile liiga suur,“ räägib Tervisekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink. Tulevikus on neil plaan luua avatud kontor, kus töötajatel ei ole kindlaid töökohti, see aga võimaldaks mahutuda väiksemasse kontorisse kui praegune Lastekodu tänava oma.