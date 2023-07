GEORG MALVIUS | Oh, söök, maitsev söök, võrratu söök!

Gastronoomia lummavas maailmas on vähe teisi koostisaineid, mis kätkeksid samasugust salapära ja lumma kui trühvel. Need õrna aroomi ja peene maitse poolest tuntud seened on gurmaanidele elamusi pakkunud juba sajandeid. Päikeseküllaste suvepäevade saabudes saabub ka aeg trühvli põgusaks, kuid lummavaks etteasteks.