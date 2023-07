JUHTKIRI | Valget lennulaeva Pärnusse ei tulnudki. Aga ootame edasi!

Arusaadavalt on vaja inimesi ju kuidagi Soome tööle või Ruhnu sõidutada. Aga kas tõesti on parim lahendus see, et maksumaksja maksab kinni lennujaama ülalpidamiskulu ja töötajate palga, et nädalas saaks lennata alla saja reisija? Nagu Pärnu lennujaama käitusjuht Erki Teemägi Õhtulehe ütles: „Kui meil käib läbi maksimaalselt 80 reisijat nädalas, ei tasu isegi joogiautomaat end ära. Me maksame rohkem peale, kui see sisse toob.“