MASKIINI?! KUUM TREND: palavusega võitlemiseks on Hiinas hakatud kandma silma- ja ninaavadega maske

Hiinas on õhutemperatuur üle 35 kraadi, maapinnal võib temperatuur ulatuda ka 80 kraadini, vahendab The Guardian. Ärapõlemisest hoidumiseks katavad nii kohalikud kui ka turistid end riietega ja kannavad kaasaskantavaid ventilaatoreid. Kasutuses on ka selliseid mütse, millesse puhur on sisse ehitatud.