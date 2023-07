TÕNIS ERILAID | Juuli 2023: ülestähendusi minu koduaknast

Nii õhtu õhtu järel. Juulis. Kunagi ei kiirenda noormees sammu, et tüdrukule järele jõuda. Ega tee katsetki teda kõnetada. Võib-olla ootab teda kodus sama kena näitsik? Võib-olla on nad tülli keeranud paar? Võib-olla ei hooli poiss ülepea naissoost või on liiga arg, et tänaval kedagi kõnetada?