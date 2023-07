KES SIIN LOLL ON? Marju Karin: kui näete, et s**t on tulemas, siis suunake oma põldudele

Eks siin kehtib ütlus, et tark muudab seda, mida suudab, ega tegele millegagi, mida muuta ei suuda. Nii on meilegi selge et NATO, Zelenskõi, Biden või Putin ei ole päris muudetav suurus, nagu seda on meie oma suunamudijad [Brigitte Susanne Hunt ja Kristina Pärtelpoeg]. Eestis on ju lihtne – keegi tunneb kedagi, kes teab kedagi, kes teab midagi.