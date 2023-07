Kohalikud valitsejad: Pärnu lennujaam on hädavajalik! Soomlaste bussireisid hääbuvad

Pärnu linna pressiesindaja Teet Roosaare sõnul on kunagise nõukogude sõjaväelennuvälja rekonstrueerimist tsiviillennujaamaks soovinud Pärnumaa turismiettevõtjad ja omavalitsused. „Ärimudel, kus soomlastest turiste tuuakse Pärnusse bussiga, on üha enam hääbumas. Soomlased, kes Pärnut külastavad, on muutunud nooremaks ega taha näiteks Kesk- või Lääne-Soomest pikka sõitu ette võtta,“ selgitab Roosaar, kuidas ajaga on üha populaarsemaks muutumas ka lühipuhkused, mida lennuühendus hõlpsasti võimaldab. Ta lisab, et Pärnu lennujaama arendamisega on vaeva nähtud aastakümneid. Lõpuks on suudetud ka riigile selgeks teha, et jaam on regiooni arenguks vajalik.