Eestihoius pakub oma liikmetele kindlustunnet

Lubaduste järgi ajavad kõik HLÜ-d sarnast asja – kaasavad ühistu liikmete sääste, pannes need kasumit teenima. Läbi tähtajalise hoiustamise on HLÜ liikmetel võimalik teenida oluliselt kopsakamaid hoiuseintresse kui pangas hoiustades. Nii toimis see edukalt mitmeid aastaid, kuniks suur hulk inimesi sai petta. Heas usus olid nad enda raha kasutada andnud ühistule, kes polnud nende usaldust väärt.

„See krahh mõjutas kõiki hoiu-laenuühistuid ja nende liikmeid ning siiani oleme sellest alles toibumas, sest just usaldusväärsus on meie valdkonnas tegutsedes kõige olulisem. Õnneks on võimalik ühistu usaldusväärsust hinnata, kui teatud näitajad läbi analüüsida,“ selgitab Semjonova.

Kuidas usaldusväärsust hinnata?

Esmajoones tuleks vaadata, kui kaua ühistu tegutsenud on. „Kuna usalduse üles ehitamine nõuab aega, on kõige keerulisemas seisus uued tulijad. See, kui ühistu on alles tegutsemist alustanud, ei ole automaatselt halb märk, kuid kindlasti toob see hoiustaja jaoks kaasa suuremaid riske,“ tõdeb Semjonova.

„Eestihoiuse asutamisest möödub sügisel 10 aastat. Suudame oma liikmetele pakkuda kindlustunnet, et oleme olnud jätkusuutlikud juba pikka aega ning jätkame samal kursil ka edaspidi,“ lisab ta.

Kuid aastad üksi ei tähenda veel midagi. Tegutsemisaastad peaksid olema ka edukad. Edukust on kõige lihtsam hinnata majandusaasta aruannete järgi. Semjonova sõnul ei pea nende tõlgendamiseks raamatupidaja olema: „Majandusaasta aruande kõige olulisemad read on „jaotamata kasum“, „puhaskasum“ ning ROA ja ROE, mis näitavad seda, kui edukas on kapitali tootlus. Kui need näitajad on positiivsed ja liiguvad tõusvas joones, on see märk ühistu edukast ärimudelist. Ühistu on hästi juhitud ja täidab oma eesmärki. Näiteks Eestihoiuse 2022. aasta kasum on võrreldes sellele eelnenud aastaga kahekordistunud.“

Majandusaasta aruannetega saab tutvuda portaalis Teatmik, kuid Eestihoiuse auditeeritud aastaaruanded on leitavad ka Eestihoiuse kodulehel. „Kui ühistu taustauuringut tehes selgub, et majandusaasta aruanded on esitamata, peaks see kindlasti häirekella tööle panema,“ rõhutab Semjonova.