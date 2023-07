VIDEO | Kolonel Tarmo Kundla: Venemaa püüab viljaleppe lõpetamisega mõjutada Läänt

Kolonel Tarmo Kundla ütles, et rünnakud pole kaasa toonud olulisi muudatusi kontaktjoonel, kuid sunnivad Ukrainat reageerima ja kasutama lisaressursse, mida oleks vaja kasutada kuskil mujal.

Peale viljaleppes osalemise lõpetamist on rünnatud viljaveoga seotud infrastruktuuri Odessas ja mujal. Viljaleppe lõpetamine on püüd läänt mõjutada, tõdes Kundla.

Suures plaanis jätkub kurnav sõda, kuid initsiatiiv on praegu Ukraina käes. Kirde-Ukrainas tuleb Vene vägede tegevusel silma peal hoida, see mõjutab Ukraina võimalusi ja edu lõunasuunal.