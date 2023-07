Terviseametist usalduse kaotuse tõttu töö kaotanud Simmo Saar taotleb kohtus hüvitist

2020. aasta detsembris lõpetas terviseamet usalduse kaotamise tõttu töölepingu ameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega, kes kritiseeris riigi vaktsiinikava. Toona detsembris rääkis telesaates „Kuuuurija“ anonüümne ametnik vaktsineerimiskava puudulikkusest. Järgneb intervjuu – nüüd juba Simmo Saar oma näo ja nimega – Postimehe otsestuudios. See on viimane piisk karikasse: vilepuhujaks osutunud kommunikatsioonijuhi Simmo Saare tööleping lõpetatati otsesaate päeval, 21. detsembril. Saar pöördus kohtusse. Harju maakohus on tema kasuks välja mõistnud hüvitise brutosummas 3894,46 eurot. „Lõplikku kohtuotsust veel pole, sest kaebasin maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse,” lausus Saar. Ringkonnakohtus pole veel otsuse aega teada.