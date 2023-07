Teletornis hüppel vigastada saanud langevarjur paraneb

Juuli alguses oli Tallinna teletorni sünnipäevaüritusel intsident, kui torni külge jäi kinni BASE-hüppeid teinud langevarjur. Päästjate, kiirabi ja teletorni personali tegutsemise tulemusena toimetati mees haiglasse. „Praegu on ta veel haiglas arstide hoole all ja teda külastanud sõprade hinnangul muutub järjest positiivsemaks.” ütles Tallinna teletorni juhataja Jüri Kriisemann. Tema sõnul on nad analüüsinud intsidenti ja suuri muudatusi kokkulepitud tegevustes ei olnud vaja teha, sest päästeskeem toimis. Täpsustasime ainult logistilisi liikumisi tornis, et edaspidi veel kiiremini abivajajani jõuda, lisas ta.