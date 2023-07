SÕJAKOKKUVÕTE | Wagnerlane: kas tapame veel p*desid?

Mitte kuigi üllatuslikult jätkab Prigožin Vene armee materdamist: „Praegu rindel toimuv on häbiplekk, milles meil pole vaja osaleda. Ja oodake hetke, kui saame end täiel rinnal tõestada. Seetõttu on otsustatud, et jääme mõneks ajaks siia Valgevenesse.“ Seda, et selle otsuse langetajaks ei pruukinud tema ise olla, ta videos ei maininud. Prigožin suurustles, et kavatseb Valgevenes viibimise ajal teha riigi armee maailmas teiseks armeeks. Ta ütles ka, et Wagner valmistub nüüd uueks reisiks Aafrikasse ja võimalikuks naasmiseks Ukrainasse, kuid ainult „kui oleme kindlad, et me pole sunnitud ennast ja oma kogemusi häbistama“. Video on siiski kahtlane, filmitud koiduhämaruses ning Prigožinist endast on näha vaid tumedat siluetti. Klipi lõpus küsib keegi: „Jevgeni Viktorovitš, kas me tapame veel p*desid?“ Prigožin vastab: „Absoluutselt!“