Tartu vanglast viidi kaks kinnipeetavat haiglasse narkoüledoosi kahtlusega

Vangla meditsiinitöötajad vaatasid kinnipeetavad üle, misjärel toimetati nad edasiseks kontrolliks ja jälgimiseks haiglasse. „Nende tervisega on täna kõik hästi ja nad jätkavad karistuse kandmist vanglas,“ lisas Lumiste.

„Narkootilise aine vanglasse sattumise ärahoidmisega tegelevad meie ametnikud igapäevaselt. Otsitakse läbi kõik sissetulevad saadetised, kasutatakse ka ainete leidmiseks koeri ja muid turvameetmeid. Kahjuks ei ole võimalik alati kõike leida. Selleks, et narkootikumide vanglasse sattumist vähendada, otsime pidevalt uusi võimalusi ja ka tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaks veelgi efektiivsemalt keelatud ainete vanglasse sattumist ära hoida,“ sõnas Lumiste.

Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Kas ja millise narkootilise ainega tegemist oli ning kuidas see Tartu vanglasse jõudis, selgitatakse menetlustoimingute käigus.

„Kui menetluse käigus selgub, et kinnipeetavad on pannud toime kuriteo, siis määrab kohus neile süüditunnistamisel ka vastava karistuse. Kuna tõendite kogumine ja asjaolude selgitamine on pooleli, siis rohkem infot kriminaalmenetluse kohta praegu avaldada ei saa,“ sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Gerd Raudsepp.