UHKE ARISTOKRAAT: Emajõel hakkab seilama tsaariperele ehitatud laev

Jõelaevandusega tegeleva firma Estriver omanik Albert Lass ostis tunamullu Soomest Porvoost reisilaeva, mis on ehitatud Vene tsaaripere tellimusel. Enam kui 100 aastat vana laeva on Tartus aastapäevad korrastatud. Mootor ja käiguosa on korras ning kontrollitud, teha on veel siseviimistlus, kuid neljapäeval sai laeva uuesti vette lasta.