„MEIE KÄEST EI KÜSI KEEGI!“ Automaks teeb maainimeste elu raskemaks

Kanepi Konsumi lähedal väikebussi parkinud Jüri ja Urmas ütlevad, et kuna nende autod on nii vanad, siis neid automaks ei puuduta – nimelt ei pea üle 20 aasta vanade sõidukite pealt maksma rohkem kui baasmäära, 30 eurot. Jüri teatab, et tema on nõus igasuguste uute maksude ja maksutõusudega, aga siis peaksid kannatama ka riigiisad ise. „Kõiki kärpeid tuleb isandatel alustada iseendast,“ teatab ta.