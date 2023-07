Jüri Ratas: Aadu oli särav inimene

„Tänane päev on toonud väga kurva uudise – meie hulgast on lahkunud hea sõber ja erakonnakaaslane Aadu Must. Aadu oli särav inimene. Tema tulevikuvaated olid alati põimitud läbi huvitavate ajalooliste aspektide ja paralleelide. Ta oli tugev võitleja Eesti eest. Samuti on Aadu Must parimas mõttes Keskerakonna vapiloomadest,“ kirjutas Ratas.