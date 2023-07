Enn Eesmaa Aadu Mustast: kahtlemata oli ta inimene, kes väga palju teadis

„Kahtlemata ta oli inimene, kes väga palju teadis. Aadu Must oli üks neist, kelle poole alati vaadati, kui juttu tuli mingitest ajaloosündmustest, kaasa arvatud ka Keskerakonna minevikust,“ meenutab Eesmaa. „Tema mõtted ja kirjutised ei olnud lihtsalt poliitiliselt paigas, vaid seal oli alati midagi ka juures, mis tõestas, et kirjutaja on mitmekülgselt ette valmistunud ja haritud.“