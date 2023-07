Suri Aadu Must. „Keskerakonna vapiloom parimas mõttes.“

Kaasvõitlejad jäävad igatsema 1996. aastast Keskerakonda kuulunud ajaloolase Aadu Musta võimet panna poliitilisi sündmusi ajaloolisse perspektiivi. „Aadu Must oli üks neist, kelle poole alati vaadati, kui juttu tuli mingitest ajaloosündmustest, kaasa arvatud ka Keskerakonna minevikust,“ meenutab Mustaga mitmes riigikogu koosseisus koos töötanud Enn Eesmaa. „Tema mõtted ja kirjutised ei olnud lihtsalt poliitiliselt paigas, vaid seal oli alati midagi ka juures, mis tõestas, et kirjutaja on mitmekülgselt ette valmistunud ja haritud.“