JUHTKIRI | Automaks riigieelarve kratiks

Siiski kuulutab rahandusminister Mart Võrklaev eri sõnastuses uhkelt, et automaks viib meid puhtama keskkonna poole. Laual on kaks maksuvarianti. Kitsam neist jälgiks vaid auto CO2-heitmeid. Laiema variandi puhul lisataks valemisse ka mootori võimsus ning sõiduki tühimass. Palju aga on veel muutuses.