KURITEGU LASTE TERVISE ARVELT | Nõustaja ja endine õpetaja: kui riigil pole enam raha klaasi piima jaoks, kas siis peaks annetuskampaania korraldama?

Kuna riigil raha ei jätku, lõpetatakse uuest õppeaastast koolisööklates alates 7. klassist lastele piima väljastamine. Rahvatervise mõttes on see kuritegu, sest vundamenti laotakse ikka nooruses. Ühele arenenud Euroopa riigile on selline otsus lihtsalt häbiplekk. Aga kas hoolimise ja kaasamõtlemise osas kuulume üldse areneneud maade või hoopis arengumaade hulka?