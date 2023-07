Meeleavaldajad ründasid Iraagis Rootsi saatkonna hoonet

Telegrami gruppi One Baghdad postitatud videoseeria näitas, et inimesed kogunesid neljapäeval kohaliku aja järgi kella 1 paiku öösel Rootsi saatkonna juurde ja tungisid umbes tund hiljem saatkonnakompleksi. „Jah, jah koraanile,“ skandeerisid protestijad, vahendab Reuters.

Iraak teatas neljapäeval Rootsile, et katkestab diplomaatilised suhted, kui koraani uuesti põletatakse. Rootsi välisminister Tobias Billstrom ütles, et saatkonna töötajad on turvalisuses, kuid Iraagi võimud ei täitnud oma kohustust kaitsta saatkonda vastavalt Viini konventsioonile.