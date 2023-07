SOE KÕHUTÄIS: Mustamäel saavad lapsed suvel tasuta suppi, pott tühjeneb kiirelt

Kuna koolid on suviti suletud ja koolilõunat pole võimalik saada, pakub Mustamäe linnaosavalitsus lastele juuli- ja augustikuus kaks korda nädalas tasuta sooja lõunasööki. Nii juba kolmandat aastat. „Need kaks kuud on lapsed kogu aeg õues ning nüüd on neil võimalus vahepeal siin kõhtu täitmas käia,“ sõnab Tallinna Mustamäe linnaosa valitsuse nõunik Ksenia Paškovski. Suppi jagatakse teisipäeviti Männi pargis ja kolmapäeviti Vilde tee spordipargi juures.